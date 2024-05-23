В Саратовской области полицейские изъяли контрафактную алкогольную и табачную продукцию на сумму свыше 10 млн рублей

В результате отработки оперативной информации сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли противоправную деятельность по реализации алкогольной и табачной продукции с признаками контрафактности.