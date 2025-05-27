Украина передала США предложения по прекращению огня

Украинская сторона официально направила Соединённым Штатам предложение о введении режима полного и безусловного прекращения огня в зоне специальной военной операции, о чём сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило, добавив, что следующим шагом в переговорном процессе может стать возобновление практики взаимного обмена военнопленными между сторонами конфликта.