Виктор Вембаньяма ответил на комментарий 2020 года, что он не сможет проявить себя в НБА

Бигмен «Сан-Антонио» написал пользователю, который сомневался в его перспективах в НБА. В октябре 2020 года в сети появился пост «16-летний проспект НБА доминирует в соперничестве с мужчинами во время первого матча сезона во Франции».
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