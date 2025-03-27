УЕФА хочет вернуть Россию в большой футбол. Насколько это реально?

В УЕФА хотят вернуть Россию на международные соревнования по футболу, пишет принадлежащее семье барона Александра Лебедева британское издание The Independent На следующей неделе в Белграде пройдет Конгресс УЕФА , и его повестка дня будет необычно спокойной, что может сильно контрастировать с некоторыми дискуссиями в кулуарах.