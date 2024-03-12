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Трое в лодку: «Спартак» готовится к отставке Абаскаля

Трое в лодку: «Спартак» готовится к отставке Абаскаля

После внушительной ничьи с «Зенитом» московский «Спартак» сенсационно проиграл «Факелу». Теперь красно-белые отстают от лидирующих петербуржцев уже на девять очков — отыграть такую разницу на дистанции десяти туров почти нереально.

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