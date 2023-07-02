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«Не стоило так себя вести». Хельмут Марко раскритиковал Переса

«Не стоило так себя вести». Хельмут Марко раскритиковал Переса

«Не стоило так себя вести». Хельмут Марко раскритиковал ПересаGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко высказался о жесткой борьбе Макса Ферстаппена и Серхио Переса на первом круге спринта Гран При Австрии.

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