«Не стоило так себя вести». Хельмут Марко раскритиковал Переса

«Не стоило так себя вести». Хельмут Марко раскритиковал ПересаGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко высказался о жесткой борьбе Макса Ферстаппена и Серхио Переса на первом круге спринта Гран При Австрии.