🎉🎊Поздравляю с Днём Учителя Дорогую, уважаемую Щетинникову Марину Александровну!!! А также поздравляю Топилину Антонину Ивановну-добрую, внимательную, отзывчивую учительницу, которая учила меня до пятого класса и внесла знания, любовь и уважение.