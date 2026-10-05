🎉🎊Поздравляю с Днём Учителя Дорогую, уважаемую Щетинникову Марину Александровну!!! А также поздравляю Топилину Антонину Ивановну-добрую, внимательную, отзывчивую учительницу, которая учила меня до пятого класса и внесла знания, любовь и уважение.
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