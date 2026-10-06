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На киевской переправе устранили последствия удара дрона

На киевской переправе устранили последствия удара дрона

Киевская городская администрация проинформировала, что на Северном мосту завершили восстановление участка, который пострадал от удара беспилотника в конце недели .

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