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Politico: помощь США Украине заморожена на три месяца

Politico: помощь США Украине заморожена на три месяца

Помощь Соединенных Штатов Украине заморожена на три месяца. Об этом пишет Politico. Согласно данным, приведенным изданием, спустя 85 дней руководитель американского Государственного департамента Марко Рубио представит хозяину Белого дома Дональду Трампу доклад, в котором укажет, целесообразно ли Вашингтону возобновлять поддержку киевской стороны.

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