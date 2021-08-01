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Россия, давай до свиданья!

Россия, давай до свиданья!

Вот и допрыгались граждане иностранных государств с ближнего зарубежья, любящие побурагозить в России.

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sergey sava
ДАЛЕЕ все просто, как мычание. Указанные граждане приезжают домой, МЕНЯЮТ имя и фамилию и благополучно возвращаются с новыми паспортами. Способ проверенный и безотказный.
Сергей Федотов
А может и не уезжают, а меняют прямо здесь. Чебурековские диаспоры сильны и криминализированы.
Светлана
Что делают указанные граждане - это не главный вопрос....главное, что МВД сделало подобное заявление.....хотелось бы конечно, чтоб сказав "а", МВД не останавливалось на этом.....
Александр Кондрашов
Или шухерятся здесь на время и восстают заново.
Аркадий Александров
Стремились, как у "цивилизованных"? Ну так есть пример - Швейцария - не боле 10% от численности своего населения и список профессий (ассенизаторы, дворники и т.п.).
ГусЕна
А что, рабочие профессии состааляют всего 10%?
Александр Попов
Закон суров. это да, только суровасть закона у нас компенсируется необязательностью его исполнения.
Константин Заболотный
Суть в том,что наши зажравшиеся предприниматели всех уровней будут руками,ногами,взятками и всеми иными методами добиваться увеличения лимита завоза иноземной рабочей силы,ибо она приносит им баснословные прибыли.Платить реальную зарплату собственным рабочим им в падлу,потому,что за те жалкие гроши,которые они хотят платить за откровенно каторжный труд не один,уважающий себя специалист работать не станет. Поэтому для них одно спасение-завезти как можно больше иностранцев,которые готовы работать за копейки.Давно пора нашим думцам инициировать введение ОБЯЗАТЕЛЬНОГО закона о почасовой оплате за выполненные объёмы работ в зависимости от условий труда,региона и квалификации.И для налоговиков станет легче контроль ибо сразу понятно сколько человек отработал,сколько ему заплатили и каковы должны быть реальные налоговые отчисления.
witalechka петров
Откуда такие сведения о готовности иностранцев работать за гроши? Я работаю на стройке прорабом. У меня работают и русские и узбеки-таджики. Никогда расценки по сделке у русских и узбеков не отличались. За одну и ту же работу начисляют деньги одинаково. При оплате по часам, расценки у русских даже ниже чем у узбеков, т.к. узбеки меньше перекуривают, меньше болтают по телефону, меньше слушают чужую болтовню и работают быстрее, и делают больше работы в единицу времени,и после выдачи зарплаты не пьянствуют по несколько дней. Специалистов-иностранцев практически нет. За все время работы на стройке я ни разу не встречал узбека-инженера, геодезиста, инженера ПТО, финансиста, начальника участка. Самое большее иностранцы были бригадирами, потому что есть сложности с переводом и с внутренней дисциплиной. Ну еще сварщики или экскаваторщики. А в основном это разнорабочие, каменщики, арматурщики-бетонщики... Даже разнорабочие-узбеки не хотят работать меньше чем за 300 рублей в час. А бетонщики и каменщики не хотят работать меньше чем за 1000 долларов в месяц. У половины русских рабочих зарплаты меньше. И предприниматели рады бы взять русских, но их просто физически нет. В смысле свободных, стоящих в очереди за вакансией, русских работников строительных специальностей нету, от слова СОВСЕМ. Не нарожали... И про баснословные прибыли не надо. Вы явно на стройке никогда не работали. Отрасль выживает. И выживают в острейшей конкуренции сильнейшие фирмы.
aleks virt
Уважаемый witalechka петров, всё что Вы изложили соответствует на 100% имеющейся действительности. Но Вы забыли об всевозможных отчисления, в том числе и в пенсионный фонд, в страховой фонд и т.д. А это довольно существенные суммы. Уж, не лукавьте
Ваша Светлость
Вы говорите верно, но там есть еще нюансик - каждый урюк обязан отдать долю "старшему" от каждой зарплаты, а это очень жирный кусок! Из таких кусков собирается весьма жирная передача наверх! Поэтому властные структуры благодушны к мигрантам, живут с этого!
aleks virt
С сожалением, согласен с Вашими доводами
ГусЕна
Не соглашусь с Вами. Гамтеры не дешеале. Но, работают лучше
witalechka петров
А вам разве не известно, что эти отчисления рассчитываются из размера минимальной заработной платы каждого региона. А в договоре значится как раз минимальная з/п, а остальное оформляется как премия и выдается наличкой. "Белая" зарплата большая редкость. Это только крупные фирмы могут себе позволить. Но крупные фирмы и тратятся на иностранцев больше. Это наем жилья, доставка на работу и с работы, официальное оформление со всеми отчислениями, которые из этого вытекают, кормежка, оплата билетов на родину и обратно. Так что не дешевле они обходятся. А с учетом сопутствующих проблем, нет никакой заинтересованности предпринимателей в найме иностранных рабочих, кроме отсутствия в достаточном количестве русских рабочих. Ну может быть это только для стройки справедливо. За другие отрасли говорить не буду, но думаю, что разница между русским и иностранным сотрудником для предпринимателей не велика. С иностранцами больше хлопот.
ГусЕна
Нет, не забыл. Каждый гастер покупает патент. На год. Это его " налог". А предпринематели платят налоги как положено и за русских и за гастеров.Поэтому, не нужно врать. Непонятно вы умышленно или специально
aleks virt
Что, работодатели гастеров делают отчисления на пенсион, на медицинские страховки, на средства индивидуальной защиты, на оплату жилья? Не верю Вам, ГусЕна. Не сомневаюсь, что гастеры работают лучше, имея квалификацию Буратины. А, вот, нашим рабочим не улыбается перспектива стать инвалидом к 50 годам. Как-то нет желания для ударного труда.
aleks virt
Не делайте заявлений, не зная того, что происходит в действительности. Может в Москве так оно и есть. Аа в провинции-с ...? Всё с точностью до наоборот.
ГусЕна
Так я не знаю как в Москве. Я из провинции:)) Не делай заявлений, если не знаешь:)
Владимир Домнин
Не клевещите на Россию, депортация применялась всегда. Иногда даже через чур строго, когда человек просто по невнимательности нарушал сроки пребывания.
ГусЕна
Из-за пандемии многие нерооизаольно нарушили сроки.
witalechka петров
Бла-бла-бла... ничего не изменится. Коррупция в МВД никуда не денется, а национализм запрещен. Иностранцы платят, а русских защищать нельзя.
tertadani3103
VSEH VYDVORIT', A POSOBNIKOV PRIVLECHENIYA GASTARBAYTEROV PRIVLECH' ZA IZMENU ROSSII S OTBYVANIEM POZHIZNENNOGO ZAKLYUCHENIYA V KOLONII STROGOGO REZHIMA! RABOTA-DLYA ROSSIYAN!
ГусЕна
Вас вообще читать невозможно.. Хотя бы капслук уберите
tertadani3103
ZAGOLOVOK POMENYAT': PRISHLYE! POSHLI K SEBE DOMOY!
Владимир 123
После выборов все вернется на круги своя
галина
Власти видимо хотят, чтобы провославных уничтожили мусульмане. Давно пора закрыть на территории России все диаспора и пускать только ограниченый контингент, имеющий разрешение на работу.
Сергей Лазарев
власти хотят, что бы исправно мели улицы и убирали мусор, а ты и твои дети этого делать не хотите..................
aleks virt
Давайте вначале обговорим условия оплаты, пенсионного и страхового медицинского отчислений, и прикинем, что действительно, можно своих детей отправлять на эти рабочие места
Сергей Лазарев
Я врач и многое знаю об этом, сегодня России не хватает минимум 150 млн. человек. Увы. "Что касется "...условия оплаты, пенсионного и страхового медицинского отчислений..., сие не заполнят существующий вакуум. Простая вещь - прививки, но я уверен, что вы не привиты, а начинать надо именно с этого. За последние сутки от ковида умерло 799 человек и это данность, а все остальное демагогия.
ГусЕна
Отправляй дворником.
aleks virt
Я то как раз привит. Обязательное условие на предприятии
aleks virt
Любезнейшая ГусЕна, какая жалость, не получилось на брудершафт с Вами выпить. Разумеется, я немедленно воспользуюсь Вашим советом и отправлю своего внука в дворники, если у дворника будет зарплата не менее 120-180 тысяч рублей в месяц, пришлось отправить его работать на АЭС. Одно хорошо у него на работе - никакой конкуренции ...
ГусЕна
Не отправишь. Он не пойдет даже за 200. Он лучше будет за 50 сидять и в носу ковырятся. И жить на твою пенсию.
aleks virt
Опоздали-с, любезнейшая ГусЕна ... Уже четвертый год работает ...
ГусЕна
Планктоном или все же дворником?
Сергей Лазарев
Рад. Я работаю в центре - из десяти человек смены заболело пятеро работников и еще трое членов их семей, здоровы только привитые.
aleks virt
Вам любезнейшая ГусЕна, так интересно? Он ВИУР, то есть ведущий инженер по управлению реактором. А весь, как Вы изволили выразиться, планктон и дворники собраны в Москве и получают (не зарабатывают) раза в два-три больше
ГусЕна
Он просто ЧМО тупое.
aleks virt
Он - кого Вы имеете в виду?
aleks virt
Если Вы имеете ввиду моего внука, то он закончил магистратуру ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Я же Вам постоянно напоминаю, что не судите о людях по себе
Александр Кондрашов
Ну, ждём с примером! Тебя и твоих детей. Вперёд!!!
Сергей Лазарев
Может ты "друг", коли мы на коротке, поработаешь кое чем на благо демографии, а не будешь ляпать в пустую своим языком))
Наталья Иванова
Неправильное название. Не "Россия, давай до свидания", а "Россия: Давай, до свидания". Пусть катятся в свои аулы, иначе превратимся в Европу...
bianka Белая
Никаких до свиданья, только прощай.
АЮ Медведь
Давно пора. И депортировать надо сразу. Сами они не уедут. Будут жить нелегально пока не совершат очередного преступления. Власти все делают наполовину. Дождутся того, что опять движение бритоголовых возродится. И при том народ в этот раз их поддержит. Какой бардак в Москве, Питере и других городах. Они бегают сотнями и угрожают гражданам России. Их кто то организовывает иначе сами они 100 человек не собрались бегать по Москве и других городах. Надо пока не поздно и народ не взялся за оружие для самозащиты в корне пресечь. В вагоны теплушки и домой. Как делал Сталин.
witalechka петров
Как сказал один юморист: у русских патриотов две мечты - 1 выгнать из России всех нерусских! 2 свалить из России за границу на ПМЖ.
borzov
т.е. ты, как минимум не патриот? лично я ни куда не собираюсь валить из России, меня и здесь хорошо кормят
ГусЕна
А еще чтобы было много халявы
aleks virt
Ну что Вы, любезнейшая ГусЕна, не следует судить по себе обо всех
ГусЕна
Все судят через призму своего мировосприятия. Так что , не надо демагогии. Так что там про " неуплата налогов" гастерами? Можете нас просветить касательно механизма налогообложения для лиц, принимающих на работу иностранных рабочих?
aleks virt
Призма у Вас какая-то дефектная ... Или смотрите туда, где Вам удобнее ... Еще раз для особо ..умных ... Попробуйте направить свою призму куда-нибудь на 500-1000 км подалее от Москвы ...
ГусЕна
800 км достаточно? Еще, я тебя оскорбляла?
aleks virt
800 км от Москвы вполне достаточно. А, вот, в нашем городе услугами гастарбайтеров не пользуются. И, не будете ли добры, приведите хоть одно прямое оскорбление, буду признателен? Я даже к самому отпетому мерзавцу обращаюсь "любезнейший мерзавец". А кто и что прочитал и как понял, меня не интересует. Надеюсь, Вы согласны, любезнейшая ГусЕна? Если Вам нетрудно, не допускайте фамильярности в общении ... Честное слово, Появляется ощущение, что Полиграф Полиграфович состоит у Вас в прямых родственниках
ГусЕна
Призма у Вас какая-то дефектная ..ще раз для особо ..умных...Это , конечно, в твоем понимании, не оскорбление. И " мерзавцы"-это твоя характеристика...Т.е., следуя логике, твоего внук можно назвать " любезнийшим педофилом"? Интересно....
aleks virt
Пожалуйста, любезнейшая ГусЕна, выдвигая свои домыслы, ради Бога, не судите о других людях по себе и по своим ближайшим родственникам. Так ...э-э-э ... любезнейшая ГусЕна, все же полагаю, Полиграф Полиграфович является Вашим прямым родственником ...))). Признателен Вам за доставленное мне хорошее настроение, давно так не веселился. И, да ... "тычьте" пожалуйста Вашу бабушку. Уверен, она будет восторге
ГусЕна
Как мало надо Старью чтоб повеселиться. Т.е ты скдишь обо мне по своему дебильному внуку? Твоя фамилия Швондер, очевидно. Алекс вирт, половая психопатология?.:))
aleks virt
Шариковым - наилучшие пожелания ...
ГусЕна
Передавай сам, скабеозный старикашко:))Они же рядом с тобой
aleks virt
Да? Могу ещё раз пожелать Вам самого доброго. Это где же Вы, любезнейшая ГусЕна, изволите проживать? Неужели и в самом деле недалеко?
Александр Кондрашов
Явно не русский!
Александр Кондрашов
Не связывайтесь с гусыней, она базарная торговка пивом. Так же орет и обзывается, так же высказывает свое мнение и так же реагирует на критику.
Владимир Егельницкий
Уже лет 15 пишем, что нех им тут делать, не надо им давать работу. Это коррупция, криминал, болезни и пр. Пусть дома "коммунизм" Строят, нам на зависть.
Sergiy Che
Вот когда такие как ты будут готовы на их место встать на стройках или на уборке дворов, а не просто п...здеть в интернетик, так и нужда в них сразу отпадёт...)))
Александр Кондрашов
А ты уже там? Или других направляешь?
Sergiy Che
А мне зачем - я же не мудак как ты или Егельницкий - я на вашу демагогию идиотов-нациков отвечаю - мне мигранты не мешают...)))
Павел Лазарев
Из такси поганой метлой вместе с крышей! Чья крыша догадаться не трудно!
Sergiy Che
Ага - что бы опять такси стало роскошью, а не средством перемещения и обуревшие и наглые местные таксисты опять драли невиданное бабло пользуясь монополей?! А вот х...й вам в грызло!...)))
aleks virt
Pardon, mon cher ami Sergiy Che. Похоже, Вы живете бреднями о халяве. Повышение платы за проезд на такси вне зависимости от национальности водителя и его места проживания. Капитализм, мать его революция. Поэтому аккуратно изымите, батенька, свой ... из грызла, разумеется, если он Вам еще нужен ... и ездите общественным транспортом
ГусЕна
Опять, Вонючее Старье, хамишь адекватным комментаторам? Паскудник
Sergiy Che
Пардон, но мне глубоко насрать на бредни "великого диванного знатока формирования платы за проезд" aleksа virtа - я просто ВИЖУ как менялись эти цены в конкретных городах РФ когда там ограничивали допуск к работе мигрантов, так что батенька идите ка поучайте свою маменьку на кухне у себя, а меня освободите от ваше демагогии диванного "экспёрьда"...)))
aleks virt
Позвольте, любезнейший, ответить Вам тем же в части пожеланий. И, да ..., купите себе очки. Более ничего Вам не могу посоветовать, поскольку логическим причинно-следственным аппаратом Вы не владеете
Sergiy Che
...В чём проблемы совковой многословной интеллигенщины типа aleks virtа, в том, что когда им отвечают боле-мене прилично они ни бельмеса не понимают, придётся переходить на более им доступный : - да на х...ё пшёл зануда болтливая! Пристал как банный лист до ж...пы словоблуд ты тупорылый! Не интересен ни ты ни твоя демагогия с претензиями на всезнайство ослина!. Может так наконец даже до такого дойдёт...)))
aleks virt
Pardon, madame ГусЕна, не расстраивайтесь, никто не смог опередить Вас в части хамства. В части же Вашей адекватности тоже есть сомнения. Причем, глубокие ...
aleks virt
Позвольте, любезнейший Sergiy Che, заметить Вам, что утрата Вами душевного равновесия и, в данной связи, попытки оскорблений, в первую очередь, унижает Вас. Но беда в другом, Вам следует обратиться к психиатру. У Вас налицо все признаки психопатологии
Sergiy Che
Ты ЧМО теперь уже не диванный "экспёрьд" логистики, а теперь ты у нас диванным "психиатром" стал??!! Вот образец классического пиздуна из Совка - НИ-ЧЕ-ГО не знает вообще по жизни, но обо всём готов п...здеть надув тупое хлебало и изображая из себя "великого знатока" - как вот такие уроды в бюджетных учреждениях доставали! Слава Богу, что теперь можно только в интернете встречать и сразу послать дебила на х...й!!!
aleks virt
))) ..Ваши комментарии, любезнейший Sergiy Che, как всегда содержательны. Весьма рад за Ваше восхваление Господу нашему Богу, который, уверен, не оставит Вас своею заботой. Настоятельно советую обратиться к психиатру и да поможет Вам Господь Бог
Александр Кондрашов
Своё побереги. А то, что будет с ценами через некоторое время сам увидишь!
Александр Кондрашов
Пристал ты к нему, а не он к тебе!
Sergiy Che
Глазёнки разуй - я ваще писал Лазареву когда это ЧМО влезло со своей демагогией о коей я его не просил...)))
Sergiy Che
Ты там сам к психиатру сходи пока не поздно, а то там у тебя манийка покруче наполеономании твой тупой мозг кроет - пора ох давно пора тебя тупой надутый сноб на литий! Но ведь сам не дойдёшь - только друнгим с советами тупого профана всегда будешь лезть - вы психи все такие))
Sergiy Che
Ты ещё и Ванга - предсказательница?? У вас диванных "экспёрдов" с обожанием (безосновательным)) себя любимых в психухе день открытых дверей и допуск к интернету что ли??))
aleks virt
Да ладно Вам, любезнейший Sergiy Che, не напрягайтесь так сильно. Понимаю, что Вам трудно написать сложносочиненное предложение с деепричастным оборотом. Только никто не виноват, что грамотностью Вы не дружите давно и не в состоянии связно изложить свои мысли "на бумаге". Лучше поищите "дешевых" таксистов, это у Вас лучше получается
Sergiy Che
....нудный лист прилипший к ж...пе под никнеймом aleks virt никак не желал заткнуть свой фонтан (видимо умных внуков этот тупорылый зануда так достал глупым словоизвержением, что они от него прячутся потому это ЧМО цепляется ко всем кому может в интернете и пытается им доказать какой aleks virt "опупенно вумный - умнее всех в мире и Конотопе по всем вопросам - и какие все остальные глупые и недостойные его великого "умищи"....)) И вот так срать занудной демагогией это готово походу месяцами.... Какой пиздец у такого сломанного патефона должен быть дома и как он там всех наверное заебал!!... Ужос просто!....)))
ГусЕна
Какой же ты Моральный Урод. Уверена, что твой внук такое же мерзотное существо. Как берут на работу дегенератов на такие серьезные должности. Пожалуй, надо написать в СБ:))) Не только же чиновники должны платить должностями за " макарошки"
aleks virt
Вы как, любезнейший Sergiy Che? Уже нашли"дешевых" таксистов? В любом случае с логикой непорядок. Не удивлюсь, если Вам откажут из-за Вашей несвязной речи.
Sergiy Che
... а зануда virt всё передела тупую заевшую пластинку по кругу... Интересно он всех пытается продавить просто пердя высракнную галиматью раз за разом - это не психопатия, это посерьёзнее будет психопатология...)))
aleks virt
Интересно, а в чем выражается моё моральное уродство? Профессия "инженер-энергетик" не должность, а профессия, не имеющая никакого отношения к госслужбе. Странные Вы какие-то, любезнейшая ГусЕна.
ГусЕна
Кондрашкин, не ври
Александр Семенов
)) Не имеет смысла полемизировать с Sergiy Che. Это известный персонаж, хам, грубиян и антисоветчик. Между прочим сын военного, советского офицера, воевавшего и верой и правдой служившего СССР более 30 лет. А сынок вот такой...))
aleks virt
Грешен, люблю полимезировать, особенно с неадекватами
Александр Семенов
Я тоже общался, результат нулевой: я его спрашиваю: "Вот вы антисоветчик - ваше право ненавидеть и презирать СССР, но за что вы оскорбляете советских людей и тех, кому Союз дорог, ведь и они вправе любить то, что вы ненавидите? " Он мне : "Они все совкодрочеры и быдло" Я ему: "Но кто в этом случае для вас, ваш отец, офицер Советской Армии? Если он был верен присяге, и честно служил 30 повышая обороноспособность СССР, то в вашем понимании - он "быдло и совкодрочер", а если и он как вы, всю жизнь ненавидел СССР , то он клятвопреступник - дававший присягу, двуличный - живший двойной жизнью и приспособленец - вступавший в комсомол и партию. Так ваш папа кто?" Sergiy Che начал визжать, оскорблять, весь монитор забрызгал мне слюной с той стороны, а на вопрос так и не ответил. Помните как в "Последней жертве" Салай Салтаныч сказал ; "Пустой он человек, дрянь". ))))
aleks virt
Ваша ошибка, уважаемый Александр Семенов, в том, что в полемике 1) налегаете на логику там, у кого её не было изначально, и,следовательно, Вы не получите подтверждения, состоятельности Ваши аргументов 2) предлагаете свои доводы в виде вопросов, давая тем самым своему оппоненту выбор для ответа, даже самого бессмысленного и тупого 3) реагируете на бессмыслицу оппонента, как на информацию, заслуживающую логичного ответа. 4) и, наконец, обратите внимание на словопостроение ответных комментариев, прежде чем отвечать и поиздеваться над оппонентом.
Александр Семенов
А знаете, я однозначно с вами соглашусь. Нельзя с лжецом разговаривать с позиции правды, с хамом с позиции логики, с мерзавцем с позиции любви к отцу.)))
Александр Кондрашов
Админ сайта, пршу забанить Гусыню и Чёшника Сергея - матерятся, обзываются и несут ахинею. Прочь их с сайта!
Sergiy Che
... А этот подтяффкиватель aleks virtа с погонялом Кондрашов (а может просто второй никнейм virtа??)) поняв, что сколько он анус aleks virtу не лижи и не тяффкай на его оппонентов, ничего кроме получения того же эротического маршрута что и сам aleks virt не получит, начал как детсадоффская девочко-ябеда пытаться настучать админу (!!))) Это просто клиника - походу я не ошибся с версией открытых дверей в психушке!! Какие то умственноотсталые инфантилы засрали все камменты!))
ГусЕна
Повесишься?
aleks virt
Хм ... полностью с Вами согласен, любезнейший Sergiy Che. Редко встречается такой самокритичный оппонент. Доброго рабочего дня Вам ...
aleks virt
Могу полагать, что суицида, столь неприятного Вам оппонента, Вы не дождётесь, любезнейшая ГусЕна
Sergiy Che
...пропердела тупорылая зануда aleks virt используя приёмчики которые так любят девочки-тинейджеры лет в шишнадцать (то ли aleks virt это прыщавый дрочила - жертва ЕГЭ, то ли тупой инфантил, то ли перестарок впавший в маразм с деградацией атеросклеротического мозга - в любом случае понятно почему это нудное ЧМО постоянно пристаёт ко всем даже когда ему ясно говорят: - "на х...й пшёл ЧМО приставучее!!" - в реале видать всех достал своим нудежём дегенератским! Дефицит общения у болезного))
aleks virt
Любезнейший Sergiy Che, что это с Вами? У Вас и так было плохо с грамматикой, а сейчас совсем бред стали писать.

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