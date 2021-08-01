Россия, давай до свиданья!

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРоссия, давай до свиданья! Вот и допрыгались граждане иностранных государств с ближнего зарубежья, любящие побурагозить в России.Вернуться к статье10810НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьsergey savaДАЛЕЕ все просто, как мычание. Указанные граждане приезжают домой, МЕНЯЮТ имя и фамилию и благополучно возвращаются с новыми паспортами. Способ проверенный и безотказный.Сергей ФедотовА может и не уезжают, а меняют прямо здесь. Чебурековские диаспоры сильны и криминализированы.ССветланаЧто делают указанные граждане - это не главный вопрос....главное, что МВД сделало подобное заявление.....хотелось бы конечно, чтоб сказав "а", МВД не останавливалось на этом.....Александр КондрашовИли шухерятся здесь на время и восстают заново.Аркадий АлександровСтремились, как у "цивилизованных"? Ну так есть пример - Швейцария - не боле 10% от численности своего населения и список профессий (ассенизаторы, дворники и т.п.).ГусЕнаА что, рабочие профессии состааляют всего 10%?Александр ПоповЗакон суров. это да, только суровасть закона у нас компенсируется необязательностью его исполнения.Константин ЗаболотныйСуть в том,что наши зажравшиеся предприниматели всех уровней будут руками,ногами,взятками и всеми иными методами добиваться увеличения лимита завоза иноземной рабочей силы,ибо она приносит им баснословные прибыли.Платить реальную зарплату собственным рабочим им в падлу,потому,что за те жалкие гроши,которые они хотят платить за откровенно каторжный труд не один,уважающий себя специалист работать не станет. Поэтому для них одно спасение-завезти как можно больше иностранцев,которые готовы работать за копейки.Давно пора нашим думцам инициировать введение ОБЯЗАТЕЛЬНОГО закона о почасовой оплате за выполненные объёмы работ в зависимости от условий труда,региона и квалификации.И для налоговиков станет легче контроль ибо сразу понятно сколько человек отработал,сколько ему заплатили и каковы должны быть реальные налоговые отчисления.WПwitalechka петровОткуда такие сведения о готовности иностранцев работать за гроши? Я работаю на стройке прорабом. У меня работают и русские и узбеки-таджики. Никогда расценки по сделке у русских и узбеков не отличались. За одну и ту же работу начисляют деньги одинаково. При оплате по часам, расценки у русских даже ниже чем у узбеков, т.к. узбеки меньше перекуривают, меньше болтают по телефону, меньше слушают чужую болтовню и работают быстрее, и делают больше работы в единицу времени,и после выдачи зарплаты не пьянствуют по несколько дней. Специалистов-иностранцев практически нет. За все время работы на стройке я ни разу не встречал узбека-инженера, геодезиста, инженера ПТО, финансиста, начальника участка. Самое большее иностранцы были бригадирами, потому что есть сложности с переводом и с внутренней дисциплиной. Ну еще сварщики или экскаваторщики. А в основном это разнорабочие, каменщики, арматурщики-бетонщики... Даже разнорабочие-узбеки не хотят работать меньше чем за 300 рублей в час. А бетонщики и каменщики не хотят работать меньше чем за 1000 долларов в месяц. У половины русских рабочих зарплаты меньше. И предприниматели рады бы взять русских, но их просто физически нет. В смысле свободных, стоящих в очереди за вакансией, русских работников строительных специальностей нету, от слова СОВСЕМ. Не нарожали... И про баснословные прибыли не надо. Вы явно на стройке никогда не работали. Отрасль выживает. И выживают в острейшей конкуренции сильнейшие фирмы.aleks virtУважаемый witalechka петров, всё что Вы изложили соответствует на 100% имеющейся действительности. Но Вы забыли об всевозможных отчисления, в том числе и в пенсионный фонд, в страховой фонд и т.д. А это довольно существенные суммы. Уж, не лукавьтеВаша СветлостьВы говорите верно, но там есть еще нюансик - каждый урюк обязан отдать долю "старшему" от каждой зарплаты, а это очень жирный кусок! Из таких кусков собирается весьма жирная передача наверх! Поэтому властные структуры благодушны к мигрантам, живут с этого!aleks virtС сожалением, согласен с Вашими доводамиГусЕнаНе соглашусь с Вами. Гамтеры не дешеале. Но, работают лучшеWПwitalechka петровА вам разве не известно, что эти отчисления рассчитываются из размера минимальной заработной платы каждого региона. А в договоре значится как раз минимальная з/п, а остальное оформляется как премия и выдается наличкой. "Белая" зарплата большая редкость. Это только крупные фирмы могут себе позволить. Но крупные фирмы и тратятся на иностранцев больше. Это наем жилья, доставка на работу и с работы, официальное оформление со всеми отчислениями, которые из этого вытекают, кормежка, оплата билетов на родину и обратно. Так что не дешевле они обходятся. А с учетом сопутствующих проблем, нет никакой заинтересованности предпринимателей в найме иностранных рабочих, кроме отсутствия в достаточном количестве русских рабочих. Ну может быть это только для стройки справедливо. За другие отрасли говорить не буду, но думаю, что разница между русским и иностранным сотрудником для предпринимателей не велика. С иностранцами больше хлопот.ГусЕнаНет, не забыл. Каждый гастер покупает патент. На год. Это его " налог". А предпринематели платят налоги как положено и за русских и за гастеров.Поэтому, не нужно врать. Непонятно вы умышленно или специальноaleks virtЧто, работодатели гастеров делают отчисления на пенсион, на медицинские страховки, на средства индивидуальной защиты, на оплату жилья? Не верю Вам, ГусЕна. Не сомневаюсь, что гастеры работают лучше, имея квалификацию Буратины. А, вот, нашим рабочим не улыбается перспектива стать инвалидом к 50 годам. Как-то нет желания для ударного труда.aleks virtНе делайте заявлений, не зная того, что происходит в действительности. Может в Москве так оно и есть. Аа в провинции-с ...? Всё с точностью до наоборот.ГусЕнаТак я не знаю как в Москве. Я из провинции:)) Не делай заявлений, если не знаешь:)Владимир ДомнинНе клевещите на Россию, депортация применялась всегда. Иногда даже через чур строго, когда человек просто по невнимательности нарушал сроки пребывания.ГусЕнаИз-за пандемии многие нерооизаольно нарушили сроки.WПwitalechka петровБла-бла-бла... ничего не изменится. Коррупция в МВД никуда не денется, а национализм запрещен. Иностранцы платят, а русских защищать нельзя.Ttertadani3103VSEH VYDVORIT', A POSOBNIKOV PRIVLECHENIYA GASTARBAYTEROV PRIVLECH' ZA IZMENU ROSSII S OTBYVANIEM POZHIZNENNOGO ZAKLYUCHENIYA V KOLONII STROGOGO REZHIMA! RABOTA-DLYA ROSSIYAN!ГусЕнаВас вообще читать невозможно.. Хотя бы капслук уберитеTtertadani3103ZAGOLOVOK POMENYAT': PRISHLYE! POSHLI K SEBE DOMOY!В1Владимир 123После выборов все вернется на круги свояГгалинаВласти видимо хотят, чтобы провославных уничтожили мусульмане. Давно пора закрыть на территории России все диаспора и пускать только ограниченый контингент, имеющий разрешение на работу.Сергей Лазареввласти хотят, что бы исправно мели улицы и убирали мусор, а ты и твои дети этого делать не хотите..................aleks virtДавайте вначале обговорим условия оплаты, пенсионного и страхового медицинского отчислений, и прикинем, что действительно, можно своих детей отправлять на эти рабочие местаСергей ЛазаревЯ врач и многое знаю об этом, сегодня России не хватает минимум 150 млн. человек. Увы. "Что касется "...условия оплаты, пенсионного и страхового медицинского отчислений..., сие не заполнят существующий вакуум. Простая вещь - прививки, но я уверен, что вы не привиты, а начинать надо именно с этого. За последние сутки от ковида умерло 799 человек и это данность, а все остальное демагогия.ГусЕнаОтправляй дворником.aleks virtЯ то как раз привит. Обязательное условие на предприятииaleks virtЛюбезнейшая ГусЕна, какая жалость, не получилось на брудершафт с Вами выпить. Разумеется, я немедленно воспользуюсь Вашим советом и отправлю своего внука в дворники, если у дворника будет зарплата не менее 120-180 тысяч рублей в месяц, пришлось отправить его работать на АЭС. Одно хорошо у него на работе - никакой конкуренции ...ГусЕнаНе отправишь. Он не пойдет даже за 200. Он лучше будет за 50 сидять и в носу ковырятся. И жить на твою пенсию.aleks virtОпоздали-с, любезнейшая ГусЕна ... Уже четвертый год работает ...ГусЕнаПланктоном или все же дворником?Сергей ЛазаревРад. Я работаю в центре - из десяти человек смены заболело пятеро работников и еще трое членов их семей, здоровы только привитые.aleks virtВам любезнейшая ГусЕна, так интересно? Он ВИУР, то есть ведущий инженер по управлению реактором. А весь, как Вы изволили выразиться, планктон и дворники собраны в Москве и получают (не зарабатывают) раза в два-три большеГусЕнаОн просто ЧМО тупое.aleks virtОн - кого Вы имеете в виду?aleks virtЕсли Вы имеете ввиду моего внука, то он закончил магистратуру ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Я же Вам постоянно напоминаю, что не судите о людях по себеАлександр КондрашовНу, ждём с примером! Тебя и твоих детей. Вперёд!!!Сергей ЛазаревМожет ты "друг", коли мы на коротке, поработаешь кое чем на благо демографии, а не будешь ляпать в пустую своим языком))Наталья ИвановаНеправильное название. Не "Россия, давай до свидания", а "Россия: Давай, до свидания". Пусть катятся в свои аулы, иначе превратимся в Европу...bianka БелаяНикаких до свиданья, только прощай.АЮ МедведьДавно пора. И депортировать надо сразу. Сами они не уедут. Будут жить нелегально пока не совершат очередного преступления. Власти все делают наполовину. Дождутся того, что опять движение бритоголовых возродится. И при том народ в этот раз их поддержит. Какой бардак в Москве, Питере и других городах. Они бегают сотнями и угрожают гражданам России. Их кто то организовывает иначе сами они 100 человек не собрались бегать по Москве и других городах. Надо пока не поздно и народ не взялся за оружие для самозащиты в корне пресечь. В вагоны теплушки и домой. Как делал Сталин.WПwitalechka петровКак сказал один юморист: у русских патриотов две мечты - 1 выгнать из России всех нерусских! 2 свалить из России за границу на ПМЖ.Bborzovт.е. ты, как минимум не патриот? лично я ни куда не собираюсь валить из России, меня и здесь хорошо кормятГусЕнаА еще чтобы было много халявыaleks virtНу что Вы, любезнейшая ГусЕна, не следует судить по себе обо всехГусЕнаВсе судят через призму своего мировосприятия. Так что , не надо демагогии. Так что там про " неуплата налогов" гастерами? Можете нас просветить касательно механизма налогообложения для лиц, принимающих на работу иностранных рабочих?aleks virtПризма у Вас какая-то дефектная ... Или смотрите туда, где Вам удобнее ... Еще раз для особо ..умных ... Попробуйте направить свою призму куда-нибудь на 500-1000 км подалее от Москвы ...ГусЕна800 км достаточно? Еще, я тебя оскорбляла?aleks virt800 км от Москвы вполне достаточно. А, вот, в нашем городе услугами гастарбайтеров не пользуются. И, не будете ли добры, приведите хоть одно прямое оскорбление, буду признателен? Я даже к самому отпетому мерзавцу обращаюсь "любезнейший мерзавец". А кто и что прочитал и как понял, меня не интересует. Надеюсь, Вы согласны, любезнейшая ГусЕна? Если Вам нетрудно, не допускайте фамильярности в общении ... Честное слово, Появляется ощущение, что Полиграф Полиграфович состоит у Вас в прямых родственникахГусЕнаПризма у Вас какая-то дефектная ..ще раз для особо ..умных...Это , конечно, в твоем понимании, не оскорбление. И " мерзавцы"-это твоя характеристика...Т.е., следуя логике, твоего внук можно назвать " любезнийшим педофилом"? Интересно....aleks virtПожалуйста, любезнейшая ГусЕна, выдвигая свои домыслы, ради Бога, не судите о других людях по себе и по своим ближайшим родственникам. Так ...э-э-э ... любезнейшая ГусЕна, все же полагаю, Полиграф Полиграфович является Вашим прямым родственником ...))). Признателен Вам за доставленное мне хорошее настроение, давно так не веселился. И, да ... "тычьте" пожалуйста Вашу бабушку. Уверен, она будет восторгеГусЕнаКак мало надо Старью чтоб повеселиться. Т.е ты скдишь обо мне по своему дебильному внуку? Твоя фамилия Швондер, очевидно. Алекс вирт, половая психопатология?.:))aleks virtШариковым - наилучшие пожелания ...ГусЕнаПередавай сам, скабеозный старикашко:))Они же рядом с тобойaleks virtДа? Могу ещё раз пожелать Вам самого доброго. Это где же Вы, любезнейшая ГусЕна, изволите проживать? Неужели и в самом деле недалеко?Александр КондрашовЯвно не русский!Александр КондрашовНе связывайтесь с гусыней, она базарная торговка пивом. Так же орет и обзывается, так же высказывает свое мнение и так же реагирует на критику.Владимир ЕгельницкийУже лет 15 пишем, что нех им тут делать, не надо им давать работу. Это коррупция, криминал, болезни и пр. Пусть дома "коммунизм" Строят, нам на зависть.Sergiy CheВот когда такие как ты будут готовы на их место встать на стройках или на уборке дворов, а не просто п...здеть в интернетик, так и нужда в них сразу отпадёт...)))Александр КондрашовА ты уже там? Или других направляешь?Sergiy CheА мне зачем - я же не мудак как ты или Егельницкий - я на вашу демагогию идиотов-нациков отвечаю - мне мигранты не мешают...)))Павел ЛазаревИз такси поганой метлой вместе с крышей! Чья крыша догадаться не трудно!Sergiy CheАга - что бы опять такси стало роскошью, а не средством перемещения и обуревшие и наглые местные таксисты опять драли невиданное бабло пользуясь монополей?! А вот х...й вам в грызло!...)))aleks virtPardon, mon cher ami Sergiy Che. Похоже, Вы живете бреднями о халяве. Повышение платы за проезд на такси вне зависимости от национальности водителя и его места проживания. Капитализм, мать его революция. Поэтому аккуратно изымите, батенька, свой ... из грызла, разумеется, если он Вам еще нужен ... и ездите общественным транспортомГусЕнаОпять, Вонючее Старье, хамишь адекватным комментаторам? ПаскудникSergiy CheПардон, но мне глубоко насрать на бредни "великого диванного знатока формирования платы за проезд" aleksа virtа - я просто ВИЖУ как менялись эти цены в конкретных городах РФ когда там ограничивали допуск к работе мигрантов, так что батенька идите ка поучайте свою маменьку на кухне у себя, а меня освободите от ваше демагогии диванного "экспёрьда"...)))aleks virtПозвольте, любезнейший, ответить Вам тем же в части пожеланий. И, да ..., купите себе очки. Более ничего Вам не могу посоветовать, поскольку логическим причинно-следственным аппаратом Вы не владеетеSergiy Che...В чём проблемы совковой многословной интеллигенщины типа aleks virtа, в том, что когда им отвечают боле-мене прилично они ни бельмеса не понимают, придётся переходить на более им доступный : - да на х...ё пшёл зануда болтливая! Пристал как банный лист до ж...пы словоблуд ты тупорылый! Не интересен ни ты ни твоя демагогия с претензиями на всезнайство ослина!. Может так наконец даже до такого дойдёт...)))aleks virtPardon, madame ГусЕна, не расстраивайтесь, никто не смог опередить Вас в части хамства. В части же Вашей адекватности тоже есть сомнения. Причем, глубокие ...aleks virtПозвольте, любезнейший Sergiy Che, заметить Вам, что утрата Вами душевного равновесия и, в данной связи, попытки оскорблений, в первую очередь, унижает Вас. Но беда в другом, Вам следует обратиться к психиатру. У Вас налицо все признаки психопатологииSergiy CheТы ЧМО теперь уже не диванный "экспёрьд" логистики, а теперь ты у нас диванным "психиатром" стал??!! Вот образец классического пиздуна из Совка - НИ-ЧЕ-ГО не знает вообще по жизни, но обо всём готов п...здеть надув тупое хлебало и изображая из себя "великого знатока" - как вот такие уроды в бюджетных учреждениях доставали! Слава Богу, что теперь можно только в интернете встречать и сразу послать дебила на х...й!!!aleks virt))) ..Ваши комментарии, любезнейший Sergiy Che, как всегда содержательны. Весьма рад за Ваше восхваление Господу нашему Богу, который, уверен, не оставит Вас своею заботой. Настоятельно советую обратиться к психиатру и да поможет Вам Господь БогАлександр КондрашовСвоё побереги. А то, что будет с ценами через некоторое время сам увидишь!Александр КондрашовПристал ты к нему, а не он к тебе!Sergiy CheГлазёнки разуй - я ваще писал Лазареву когда это ЧМО влезло со своей демагогией о коей я его не просил...)))Sergiy CheТы там сам к психиатру сходи пока не поздно, а то там у тебя манийка покруче наполеономании твой тупой мозг кроет - пора ох давно пора тебя тупой надутый сноб на литий! Но ведь сам не дойдёшь - только друнгим с советами тупого профана всегда будешь лезть - вы психи все такие))Sergiy CheТы ещё и Ванга - предсказательница?? У вас диванных "экспёрдов" с обожанием (безосновательным)) себя любимых в психухе день открытых дверей и допуск к интернету что ли??))aleks virtДа ладно Вам, любезнейший Sergiy Che, не напрягайтесь так сильно. Понимаю, что Вам трудно написать сложносочиненное предложение с деепричастным оборотом. Только никто не виноват, что грамотностью Вы не дружите давно и не в состоянии связно изложить свои мысли "на бумаге". Лучше поищите "дешевых" таксистов, это у Вас лучше получаетсяSergiy Che....нудный лист прилипший к ж...пе под никнеймом aleks virt никак не желал заткнуть свой фонтан (видимо умных внуков этот тупорылый зануда так достал глупым словоизвержением, что они от него прячутся потому это ЧМО цепляется ко всем кому может в интернете и пытается им доказать какой aleks virt "опупенно вумный - умнее всех в мире и Конотопе по всем вопросам - и какие все остальные глупые и недостойные его великого "умищи"....)) И вот так срать занудной демагогией это готово походу месяцами.... Какой пиздец у такого сломанного патефона должен быть дома и как он там всех наверное заебал!!... Ужос просто!....)))ГусЕнаКакой же ты Моральный Урод. Уверена, что твой внук такое же мерзотное существо. Как берут на работу дегенератов на такие серьезные должности. Пожалуй, надо написать в СБ:))) Не только же чиновники должны платить должностями за " макарошки"aleks virtВы как, любезнейший Sergiy Che? Уже нашли"дешевых" таксистов? В любом случае с логикой непорядок. Не удивлюсь, если Вам откажут из-за Вашей несвязной речи.Sergiy Che... а зануда virt всё передела тупую заевшую пластинку по кругу... Интересно он всех пытается продавить просто пердя высракнную галиматью раз за разом - это не психопатия, это посерьёзнее будет психопатология...)))aleks virtИнтересно, а в чем выражается моё моральное уродство? Профессия "инженер-энергетик" не должность, а профессия, не имеющая никакого отношения к госслужбе. Странные Вы какие-то, любезнейшая ГусЕна.ГусЕнаКондрашкин, не вриАлександр Семенов)) Не имеет смысла полемизировать с Sergiy Che. Это известный персонаж, хам, грубиян и антисоветчик. Между прочим сын военного, советского офицера, воевавшего и верой и правдой служившего СССР более 30 лет. А сынок вот такой...))aleks virtГрешен, люблю полимезировать, особенно с неадекватамиАлександр СеменовЯ тоже общался, результат нулевой: я его спрашиваю: "Вот вы антисоветчик - ваше право ненавидеть и презирать СССР, но за что вы оскорбляете советских людей и тех, кому Союз дорог, ведь и они вправе любить то, что вы ненавидите? " Он мне : "Они все совкодрочеры и быдло" Я ему: "Но кто в этом случае для вас, ваш отец, офицер Советской Армии? Если он был верен присяге, и честно служил 30 повышая обороноспособность СССР, то в вашем понимании - он "быдло и совкодрочер", а если и он как вы, всю жизнь ненавидел СССР , то он клятвопреступник - дававший присягу, двуличный - живший двойной жизнью и приспособленец - вступавший в комсомол и партию. Так ваш папа кто?" Sergiy Che начал визжать, оскорблять, весь монитор забрызгал мне слюной с той стороны, а на вопрос так и не ответил. Помните как в "Последней жертве" Салай Салтаныч сказал ; "Пустой он человек, дрянь". ))))aleks virtВаша ошибка, уважаемый Александр Семенов, в том, что в полемике 1) налегаете на логику там, у кого её не было изначально, и,следовательно, Вы не получите подтверждения, состоятельности Ваши аргументов 2) предлагаете свои доводы в виде вопросов, давая тем самым своему оппоненту выбор для ответа, даже самого бессмысленного и тупого 3) реагируете на бессмыслицу оппонента, как на информацию, заслуживающую логичного ответа. 4) и, наконец, обратите внимание на словопостроение ответных комментариев, прежде чем отвечать и поиздеваться над оппонентом.Александр СеменовА знаете, я однозначно с вами соглашусь. Нельзя с лжецом разговаривать с позиции правды, с хамом с позиции логики, с мерзавцем с позиции любви к отцу.)))Александр КондрашовАдмин сайта, пршу забанить Гусыню и Чёшника Сергея - матерятся, обзываются и несут ахинею. Прочь их с сайта!Sergiy Che... А этот подтяффкиватель aleks virtа с погонялом Кондрашов (а может просто второй никнейм virtа??)) поняв, что сколько он анус aleks virtу не лижи и не тяффкай на его оппонентов, ничего кроме получения того же эротического маршрута что и сам aleks virt не получит, начал как детсадоффская девочко-ябеда пытаться настучать админу (!!))) Это просто клиника - походу я не ошибся с версией открытых дверей в психушке!! Какие то умственноотсталые инфантилы засрали все камменты!))ГусЕнаПовесишься?aleks virtХм ... полностью с Вами согласен, любезнейший Sergiy Che. Редко встречается такой самокритичный оппонент. Доброго рабочего дня Вам ...aleks virtМогу полагать, что суицида, столь неприятного Вам оппонента, Вы не дождётесь, любезнейшая ГусЕнаSergiy Che...пропердела тупорылая зануда aleks virt используя приёмчики которые так любят девочки-тинейджеры лет в шишнадцать (то ли aleks virt это прыщавый дрочила - жертва ЕГЭ, то ли тупой инфантил, то ли перестарок впавший в маразм с деградацией атеросклеротического мозга - в любом случае понятно почему это нудное ЧМО постоянно пристаёт ко всем даже когда ему ясно говорят: - "на х...й пшёл ЧМО приставучее!!" - в реале видать всех достал своим нудежём дегенератским! Дефицит общения у болезного))aleks virtЛюбезнейший Sergiy Che, что это с Вами? У Вас и так было плохо с грамматикой, а сейчас совсем бред стали писать.Комментировать
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