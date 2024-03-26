Один из арестованных по делу о теракте в Подмосковье привлекался за воровство

В 2021 году тверской суд оштрафовал его за воровство шоколада на сумму почти в 351 рубль. Один из арестованных по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» был оштрафован Центральным судом Твери за воровство шоколада в 2021 году, сообщает РИА Новости.