Один из арестованных по делу о теракте в Подмосковье привлекался за воровство

В 2021 году тверской суд оштрафовал его за воровство шоколада на сумму почти в 351 рубль. Один из арестованных по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» был оштрафован Центральным судом Твери за воровство шоколада в 2021 году, сообщает РИА Новости.
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