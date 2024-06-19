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Аналитик Шнейдерман спрогнозировал устойчивый рост юаня в ближайшие недели

Аналитик Шнейдерман спрогнозировал устойчивый рост юаня в ближайшие недели

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на курс юаня, а также спрогнозировал рост операций с китайской валютой.

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