Сообщается, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан и президент Трамп обсудили на встрече политику в области искусственного интеллекта

По сообщению Reuters, в пятницу Дженсен Хуанг, генеральный директор и соучредитель Nvidia, встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы обсудить американскую политику в области ИИ, экспортный контроль над передовыми графическими процессорами для ИИ в Китай, а также лидерство США в области технологий и ИИ.
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