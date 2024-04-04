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Кандидат в президенты Словакии предупредил о катастрофе из-за поставок оружия ВСУ

Кандидат в президенты Словакии предупредил о катастрофе из-за поставок оружия ВСУ

Поставки оружия Украине не дают каких-либо результатов и в итоге могут привести к катастрофе. Об этом заявил кандидат в президенты Словакии, глава парламента страны Петер Пеллегрини в эфире телеканала RTVS.

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