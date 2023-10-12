В Нижнем Новгороде вынесен приговор обвиняемым в покушении на убийство

В Нижнем Новгороде суд вынес решение в отношении 46-летнего и 45-летнего нижегородцев, подозреваемых в разбойном нападении и умышленном уничтожении имущества местного жителя, которые были задержаны в марте 2023 года сотрудниками оперативно-сыскного отдела УМВД России по г.