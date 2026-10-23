© Pedro Nunes/ReutersПортугальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере в матче 10-го тура Саудовской Про-лиги против «Аль-Файсали».
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