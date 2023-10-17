Панарин сделал передачу в матче с «Аризоной». У него 1+3 в 3 играх

Форвард «Рейнджерс» набрал 4-е (1+3) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 3 игры. Сегодня за 18:11 (3:54 – в большинстве) у Панарина 4 броска в створ ворот, полезность – «0».