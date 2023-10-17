Панарин сделал передачу в матче с «Аризоной». У него 1+3 в 3 играх

Форвард «Рейнджерс» набрал 4-е (1+3) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 3 игры. Сегодня за 18:11 (3:54 – в большинстве) у Панарина 4 броска в створ ворот, полезность – «0».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Израильская лига раскритиковала АПЛ за нежелание осудить атаку ХАМАС на Израиль: «Поражены, потрясены и неописуемо разочарованы»
- «Израиль воюет не с Палестиной, а с террористами». Экс-игрок «Реала» Родригес, выступающий за «Хапоэль», об атаке ХАМАС
- Депутат Бундестага Штайнигер о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Бавария», выгоните его немедленно. Для его высылки из Германии надо использовать все возможности государства»
Свежие комментарии