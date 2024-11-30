Schedule F: Trump's Plan A For Emptying The Swamp Authored by Tim Donner via Liberty Nation news, Ever since Election Day, much talk has focused on President-elect Donald Trump’s appointments – in record time – of his Cabinet, advisors, and agency directors.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)