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Zero Hedge

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Schedule F: Trump's Plan A For Emptying The Swamp

Schedule F: Trump's Plan A For Emptying The Swamp

Schedule F: Trump's Plan A For Emptying The Swamp Authored by Tim Donner via Liberty Nation news, Ever since Election Day, much talk has focused on President-elect Donald Trump’s appointments – in record time – of his Cabinet, advisors, and agency directors.

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