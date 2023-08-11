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В Сочи в ледовом дворце «Шайба» состоялся Чемпионат ФХР 3×3 — Лига Ставок Sochi XHL

В Сочи в ледовом дворце «Шайба» состоялся Чемпионат ФХР 3×3 — Лига Ставок Sochi XHLВ Сочи в ледовом дворце «Шайба» состоялся Чемпионат ФХР 3×3 — Лига Ставок Sochi XHL.

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