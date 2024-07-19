Урожаю в Крыму угрожает Алёнка мохнатая

В насаждениях яблони ежегодно развиваются такие болезни как парша и мучнистая роса. Помимо засухи и экстремально высоких температур, грибных болезней, значительное влияние на качество и уровень урожайности оказывают и вредители.
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