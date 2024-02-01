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Закон, порядок, государство

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Военная полиция ЮВО отработает комплекс задач на тренировке в Гюмрийском гарнизоне военной базы

Военная полиция ЮВО отработает комплекс задач на тренировке в Гюмрийском гарнизоне военной базы

Военнослужащие отработают действия по задержанию правонарушителей согласно нормативно-правовым актам, оказанию первой медицинской помощи и эвакуации условно пострадавших.

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