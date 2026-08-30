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Татар-информ

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Эксперт Джакония посоветовал не устанавливать яркость экрана смартфона на 100%

Эксперт Джакония посоветовал не устанавливать яркость экрана смартфона на 100%

Постоянное использование максимальной яркости экрана может заметно сократить время работы смартфона без подзарядки.

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