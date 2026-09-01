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Владимирские новости

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С 1 сентября жителей Владимира ждут масштабные изменения в законах

С 1 сентября жителей Владимира ждут масштабные изменения в законах

С 1 сентября семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы до полутора лет при рождении или усыновлении ребёнка, сумма кредита не должна превышать 15 млн рублей.

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