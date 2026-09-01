С 1 сентября жителей Владимира ждут масштабные изменения в законах

С 1 сентября семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы до полутора лет при рождении или усыновлении ребёнка, сумма кредита не должна превышать 15 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
- ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым