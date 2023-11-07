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Почему Одессу считают городом евреев, хотя их там всего 1% населения

Многие привыкли считать, что Одесса – «еврейский» город и «родина» современного «еврейского юмора»:Илья Ильф и Евгений Петров описывали Одессу (в их книгах названную Черноморском) как еврейскую (одни пикейные жилеты чего стóят!);близок им духом одесский юмор Михаила Жванецкого;в подобном духе были многие шутки команды КВН «Одесские джентльмены»;Исаак Бабель «окошерил» свои «Одесские рассказы»;здесь родился Ефим (заметьте: Иосифович) Березин, известный нам по комическому дуэту Тарапуньки и Штепселя;тут начинал карьеру Лазарь Вайсбейн, прославившийся как Леонид Утесов;современный сериал «Ликвидация» об этом городе полон «кошерных» шуток;анекдотный Абрамович «проживал» именно здесь;Кстати, и реальные Абрамовичи тут тоже жили.

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