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Пятый канал

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Дожди — не помеха: минувшее лето в России стало самым теплым за последние 135 лет

Дожди — не помеха: минувшее лето в России стало самым теплым за последние 135 лет

За всю историю метеонаблюдений лето 2026 года стало самым теплым за последние 135 лет. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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