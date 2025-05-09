Появились детали награждения отца Путина

Отца Путина наградил автор прорыва блокады Ленинграда маршал Говоров Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, был подписан маршалом СССР и одним из авторов прорыва блокады Ленинграда Леонидом Говоровым.
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