Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сын-главком ударит ракетами по отцу и матери?

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Комментарии
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Георгий Лазаревич
Ирина: очень жаль родителей такую боль сейчас испытывают. Оставили бы их в покое. Да и место жительства неплохо бы поменять, хотя от себя не уйдешь, но от излишнего внимания - точно.
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14 час.

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