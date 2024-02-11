Епическая сила, слов нет! Ну и денек. Кошкин Сибиряк Интересно, а нашим новостным изданиям действительно нечем заняться? Ничего не происходит важного и хорошего в стране что ли? Вот все темы закончились – две остались: интервью Президента и, внезапно, Сырский.
Сын-главком ударит ракетами по отцу и матери?
Комментарии
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Георгий Лазаревич
Ирина: очень жаль родителей такую боль сейчас испытывают. Оставили бы их в покое. Да и место жительства неплохо бы поменять, хотя от себя не уйдешь, но от излишнего внимания - точно.
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14 час.
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