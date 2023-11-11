Украина пригрозила России темнотой

Глава Минэнерго Украины Галущенко грозит атаками на российскую энергосистему. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру в случае, если Россия усилит удары по электросетям Украины зимой.
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