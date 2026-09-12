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Царьград

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Сообщение с Сумами прервано: Дальше – больше. Ж/д-узлы Украины будут уничтожены совсем скоро – инсайдеры

Сообщение с Сумами прервано: Дальше – больше. Ж/д-узлы Украины будут уничтожены совсем скоро – инсайдеры

Инсайдеры сообщили, что железнодорожное сообщение с Сумами прервано. По их данным, уже сейчас до города нельзя доехать на поезде.

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