Назван норматив авиакомпании «Россия» по количеству туалетной бумаги на пассажира

В авиакомпании «Россия» установили норматив по числу листков рулона туалетной бумаги на пассажира. Это следует из внутреннего документа перевозчика об обеспечении рейсов предметами комфорта, с которым ознакомились «Известия» 17 ноября.
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