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Газета.ру

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Футболист "Спартака" Солари заявил, что готов играть бесплатно

Футболист "Спартака" Солари заявил, что готов играть бесплатно

Аргентинский вингер московского «Спартака» Пабло Солари заявил, что готов играть за московский клуб бесплатно, передает Sport24.

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