СВР назвала Родченкова и Соболевского кураторами проекта США против спорта РФ

В сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России считают, что проект США против российского спорта курируют экс-руководители московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.
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