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26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы

В воскресенье, 26 сентября, в Германии пройдут выборы в Бундестаг. По итогам голосования будет сформировано новое правительство и выдвинут канцлер, который сменит занимавшую эту должность на протяжении 16 лет Ангелу Меркель.

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