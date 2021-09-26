26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы

В воскресенье, 26 сентября, в Германии пройдут выборы в Бундестаг. По итогам голосования будет сформировано новое правительство и выдвинут канцлер, который сменит занимавшую эту должность на протяжении 16 лет Ангелу Меркель.
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