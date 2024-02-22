Юрий Антонов рассказал, почему отказался от сольных концертов

ВОТ-ЖЕЛАННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЛЮБОГО КОНЦЕРТА. ВОТ-НАРОДНЫЙ ЛЮБИМЕЦ, ЗДОРОВОЬЯ ВАМ И ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ТАЛАНТ, КОТОРЫМ ВЫ ДЕЛИТЕСЬ СО ЗРИТЕЛЕМ !!!

Василий Васильев

Здоровья, творческого вдохновенья и не забывайте о нас, ваших поклонниках. Появляйтесь чаще на экранах и мы будем знать, что у вас все хорошо!