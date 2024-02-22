Юрий Антонов недавно отпраздновал 79-й день рождения. Артист рассказал журналистам, что отметил праздник с родственниками и не устраивал никакого пышного торжества.
Юрий Антонов рассказал, почему отказался от сольных концертов
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ВОТ-ЖЕЛАННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЛЮБОГО КОНЦЕРТА. ВОТ-НАРОДНЫЙ ЛЮБИМЕЦ, ЗДОРОВОЬЯ ВАМ И ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ТАЛАНТ, КОТОРЫМ ВЫ ДЕЛИТЕСЬ СО ЗРИТЕЛЕМ !!!
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16 час.
Василий Васильев
Здоровья, творческого вдохновенья и не забывайте о нас, ваших поклонниках. Появляйтесь чаще на экранах и мы будем знать, что у вас все хорошо!
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15 час.
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