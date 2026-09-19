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Калужские новости

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В Калужской области начался активный грибной сезон

В Калужской области начался активный грибной сезон

В Калужской области грибники уже собирают белые, подосиновики, подберезовики, рыжики и опята. В Дзержинском районе за один день удалось набрать около 16 литров грибов, а в Ульяновском районе — ведерко опят и корзинку других видов.

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