Олимпийская горнолыжница с Украины счастлива от переезда в Россию: "Горите, ...опы XXLядские!"

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Ну и у них редко, но встречаются-разумные .
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15 час.
евгений Данилов
Умница девочка. Чтоб тебе только не нагадили от злобЫ твои бывшие побратимы
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14 час.

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