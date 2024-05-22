Захарова поинтересовалась когда американские власти проводили двусторонние переговоры о признании независимости Косово от Сербии?

Вопрос Марии Захаровой об истории признания Косово Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подняла важный вопрос, поинтересовавшись у американских властей, когда именно проходили двусторонние переговоры о признании Косово независимым от Сербии.
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