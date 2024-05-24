Доходы российских блогеров и коучей резко сократились

Российские инфо-бизнесмены и коучи стремительно теряют деньги. После череды громких уголовных дел десятка крупнейших блогеров лишилась минимум 3,5 миллиардов рублей, это 78% от того, что они заработали годом ранее.
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