Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мысли народа⁠⁠

Мысли народа⁠⁠

Ехал я как-то в Иваново, на Ласточке из Москвы, на какой-то очередной завод. Рядом сидит мужик, ну лет 40-45, примерно моего возраста.

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