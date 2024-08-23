Почему в США асфальт стоит по 50 лет, а у нас слазит через 3 года: простая причина, о которой многие не догадываются

Елизавета Гусева

Вспомнила свою поездку в Нидерланды. Они заправляться в Бельгию ездят, т.к. там дешевле. Едем по трассе, спрашиваю: когда Бельгия начнется? Мне отвечают: "Как качество дороги изменится". И точно: только Бельгия началась, дорога превратилась в ямы с заплатками. А еще вспоминаю колеи в Сербии, в большом городе, на асфальте... Первый раз видела такие глубокие колеи на асфальте! А там с мая выше 30 градусов, вот и плавится всё и плющится под большегрузами. Так что дороги — проблема многофакторная.