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Почему в США асфальт стоит по 50 лет, а у нас слазит через 3 года: простая причина, о которой многие не догадываются

Почему в США асфальт стоит по 50 лет, а у нас слазит через 3 года: простая причина, о которой многие не догадываются

Фото автора Сначала традиционный анекдот в тему: Спорят американец, немец и русский у кого дороги лучше.

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Комментарии
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Рамиль Гилазетдинов
Играет роль всё!
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2 час.
ИА
Ирина Александровна
Да ведь на фотографиях в статье дороги идут через сухую пустыню!
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1 час.
Елизавета Гусева
Вспомнила свою поездку в Нидерланды. Они заправляться в Бельгию ездят, т.к. там дешевле. Едем по трассе, спрашиваю: когда Бельгия начнется? Мне отвечают: &quot;Как качество дороги изменится&quot;. И точно: только Бельгия началась, дорога превратилась в ямы с заплатками. А еще вспоминаю колеи в Сербии, в большом городе, на асфальте... Первый раз видела такие глубокие колеи на асфальте! А там с мая выше 30 градусов, вот и плавится всё и плющится под большегрузами. Так что дороги — проблема многофакторная.
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1 час.

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