Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency Заявление Киева, который сообщил о консультациях с западными странами по вопросу о легитимности руководства на Украине, является чистосердечным признанием.
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