Анна Седокова сбежал от своего мужа в Дубай, откуда делится фото в бикини

Певица Анна Седокова продолжает настаивать на разводе с баскетболистом Янисом Тиммой. Артистка не смутилась тем, что суд вернул ей документы из-за ошибок в иске о расторжении брака, и не обратила внимания на возвращение мужа в Россию.