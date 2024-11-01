Анна Седокова сбежал от своего мужа в Дубай, откуда делится фото в бикини

Певица Анна Седокова продолжает настаивать на разводе с баскетболистом Янисом Тиммой. Артистка не смутилась тем, что суд вернул ей документы из-за ошибок в иске о расторжении брака, и не обратила внимания на возвращение мужа в Россию.
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