Итоги переговоров. Путин не будет встречаться с зеленским

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Киевом и Москвой по поводу урегулирования украинского конфликта.
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