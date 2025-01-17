Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожской области после взрывов

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
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