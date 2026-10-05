Российский генерал: В плане Уиткоффа-Димитриева есть опасный пункт

Переговорщики Дональда Трампа проталкивают опасный пункт в «мирных соглашениях», предусматривающий сохранение 800-тысячной украинской армии.
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