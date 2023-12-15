Детский сад наш общий дом, снег мы дружно уберем

Тихо-тихо снег идет,белый снег, мохнатый.Мы расчистим снег и лёд в нашем садике лопатой!С хорошим задором наши педагоги дружно все вместе убирали снег, расчищали детские площадки и дорожки, не забывая, при этом, весело шутить и подбадривать друг друга.