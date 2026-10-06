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Царьград

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МВД: Житель области сжег авто после смертельного ДТП 7 июня

МВД: Житель области сжег авто после смертельного ДТП 7 июня

Житель Нижегородской области приговорён к 11 годам колонии за аварию на Борском мосту 7 июня 2025 года, в результате которой погиб мотоциклист.

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