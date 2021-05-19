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Европарламент признал выборы в Госдуму заведомо нелегитимными, и призвал построить в РФ демократию

Европарламент признал выборы в Госдуму заведомо нелегитимными, и призвал построить в РФ демократию

Окопавшиеся в Европарламенте проамериканские русофобы продолжают активно вредить отношениям Евросоюза и России.

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абрам вербин
Смешно. евродикари кого-то учат демократии.
Николай Денисов
Пора , пора отправить всю эту камарилью в дальнее эротическое путешествие и закрыть для них дверь в Россию на замок.
Татьяна
Похоже европейские русофобы уже порешали, что именно они в праве диктовать, что необходимо российским гражданам, которые уже имели возможность самостоятельно оценить все "прелести" демократии по-европейски.
Владимир Макаров
Пора отправлять Петрова и Боширова Европарламент,с рюкзаками мышьяка,устраивать чаепитие.Затрахали уже

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