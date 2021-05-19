Европарламент признал выборы в Госдуму заведомо нелегитимными, и призвал построить в РФ демократию

Несекретные материалыПолитикаЕвропарламент признал выборы в Госдуму заведомо нелегитимными, и призвал построить в РФ демократию Окопавшиеся в Европарламенте проамериканские русофобы продолжают активно вредить отношениям Евросоюза и России.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинСмешно. евродикари кого-то учат демократии.Николай ДенисовПора , пора отправить всю эту камарилью в дальнее эротическое путешествие и закрыть для них дверь в Россию на замок.ТТатьянаПохоже европейские русофобы уже порешали, что именно они в праве диктовать, что необходимо российским гражданам, которые уже имели возможность самостоятельно оценить все "прелести" демократии по-европейски.ВМВладимир МакаровПора отправлять Петрова и Боширова Европарламент,с рюкзаками мышьяка,устраивать чаепитие.Затрахали ужеКомментировать
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