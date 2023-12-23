Звезда сериала «Реальные пацаны» тайно женился

Его избранницей стала мама Леона Кемстач, которого знают как Пальто из «Слово пацана» Фото: социальные сети После успеха сериала «Слово пацана» внимание публики приковано в том числе и к личной жизни актеров.
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