Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Евгений Бут
    Я воспользовался вашей цитатой в обсуждении другой статьи! Там есть такой Самойлов (Помойлов) и кипарис железный.Леониду Слуцкому ...
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Байден на встрече с Трампом заявил, что поддержка Украины отвечает интересам США

Байден на встрече с Трампом заявил, что поддержка Украины отвечает интересам США

Действующий глава США Джо Байден во время личной встречи в Белом доме с избранным президентом Дональдом Трампом подчеркнул, что поддержка Киева остается важным элементом американской национальной безопасности.

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