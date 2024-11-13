Байден на встрече с Трампом заявил, что поддержка Украины отвечает интересам США

Действующий глава США Джо Байден во время личной встречи в Белом доме с избранным президентом Дональдом Трампом подчеркнул, что поддержка Киева остается важным элементом американской национальной безопасности.
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